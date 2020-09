US-Wahlen am Rand des Bürgerkriegs

In acht Wochen finden die US-Präsidentschaftswahlen statt. Beim Wahlkampf zwischen Trump und Biden steht die Regierung, die immer offener zu Gewalt und Polizeirepressionen greift, einer Kampagne der Demokratischen Partei gegenüber, die – wie immer – keine echte Alternative zu autoritärer Herrschaft und Krieg bietet.

Die Trump-Regierung nutzt den Wahlkampf, um auf der Grundlage einer aggressiven antisozialistischen Politik eine faschistische Bewegung aufzubauen. Trump lobte Kyle Rittenhouse, ein Bürgerwehr-Mitglied, das letzten Monat in Kenosha, Wisconsin, zwei Demonstranten ermordet und einen dritten verletzt hat. Jetzt ruft Trump sogar auf, sich an Gegnern von Polizeigewalt zu rächen.

Auf einer Pressekonferenz am Montag begrüßte der Präsident die Ermordung des Demonstranten Michael Reinoehl durch die US Marshals in der vergangenen Woche. „Wenn jemand gegen das Gesetz verstößt, muss es eine Form der Vergeltung geben“, erklärte Trump und sanktionierte damit außergerichtliche Repressalien seiner Anhänger. Am selben Tag teilte er einen Tweet des….