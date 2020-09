Neue Studie: US-Kriege nach 9/11 haben 37 Millionen Menschen vertrieben

“Die Kriege, die von der US-Regierung seit den Angriffen vom 11. September 2001 geführt wurden, haben 37 Millionen Menschen aus ihren Häusern vertrieben, so ein neu veröffentlichter Bericht der American University und des “Costs of War Project” der Brown University“.

Er wird als “die erste Berechnung dieser Art” bezeichnet, da weder das Pentagon, noch das Außenministerium oder irgendeine andere Bundesbehörde die Massenvertreibungen verfolgt hat.

Die Studie stellt fest, dass von den insgesamt 39 Millionen Menschen die nachfolgenden acht gewaltsamsten Kriege und “Aufstandsbekämpfungskampagnen” für die überwiegende Mehrheit der Vertreibungen verantwortlich sind. Dabei handelt es sich um Afghanistan, Irak, Libyen, Pakistan, die Philippinen, Somalia, Syrien und den Jemen.

Diese Kriege wurden entweder von Bush, Obama oder bis in die Trump-Administration hinein durchgeführt oder beaufsichtigt.

“Die Zahl ist fast so groß wie die Bevölkerung Kanadas”.

Aufschlüsselung der Massenvertreibungen nach 9/11 nach Ländern gemäß der Public Anthropology Clinic:

-5,3 Millionen Afghanen (das sind 26% der Vorkriegsbevölkerung) seit Beginn des US-Krieges in Afghanistan im Jahr 2001;

-3,7 Millionen Pakistaner (3% der Vorkriegsbevölkerung) seit dem Beginn des US-Krieges

-1,7 Millionen Filipinos (2%) seit dem Eintritt des US-Militärs in die philippinische Regierung in ihrem jahrzehntelangen Krieg mit Abu Sayyaf und anderen aufständischen Gruppen im Jahr 2002;

-4,2 Millionen Somalier (46%), seit die US-Streitkräfte 2002 begannen, eine von den Vereinten Nationen anerkannte somalische Regierung zu unterstützen, die gegen die Islamic Courts Union (ICU) und, nach 2006, gegen den abtrünnigen Milizflügel der ICU, Al Shabaab, kämpfte;

-4,4 Millionen Jemeniten (24%), seit die US-Regierung 2002 mit Drohnen-Attentaten auf mutmaßliche Terroristen begann und seit 2015 einen von Saudi-Arabien geführten Krieg gegen die Houthi-Bewegung unterstützte;

-9,2 Millionen Iraker (37%) seit der von den USA geführten Invasion und Besetzung im Jahr 2003 und dem Krieg gegen die Islamische Staatengruppe nach 2014;

-1,2 Millionen Libyer (19%) seit dem Eingreifen der US-amerikanischen und europäischen Regierungen beim Aufstand gegen Moammar Gaddafi im Jahr 2011, der den anhaltenden Bürgerkrieg anheizte;

-7,1 Millionen Syrer (37%), seit die US-Regierung 2014 den Krieg gegen den islamischen Staat begann.