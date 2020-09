In Video: “This is America”- BLM und Antifa: Rote-Brigade der Demokraten

Wer in Erfahrung bringen möchte wie es ausschaut wenn menschenfeindliche Social Engineering Experimente von der Theorie in die Praxis umgesetzt werden, der braucht nur einen Blick in das demokratisch regierte Amerika zu werfen.

Wo Antifa und Black Lives Matter-Jugendbrigaden marodierend durch blaue Staaten ziehen und eine Neuauflage der chinesisch-marxistischen Kulturrevolution anstreben. Anlehnend an Mao Tse-Tungs gesellschaftlichen Genozid, hat man dem heutigen Programm unverhohlen den Titel “Cancel-Culture” verliehen. Und wie 1968 als die roten Garden sämtliche Zeichen der Vergangenheit auslöschten, so ziehen auch heute linksradikale Elemente durch amerikanische und teilweise europäische Großstädte, und zerstören Wahrzeichen, Statuen, Gedenkstätten etc.

Vor Gotteshäusern macht der wütende BLM/Antifa-Mob ebenfalls nicht halt. Jesus und Maria-Ikonen schändend, Gottesdienstbesucher beschimpfend und physisch angehend, schreitet der degenerierte Abschaum durch Metropolen…Video und mehr….