Frieden durch Waffenverkäufe an die VAE

Kurz nach der Bekanntgabe des Normalisierungsabkommens zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Israel rückte eine der Hauptmotivationen der USA ins Blickfeld: Waffenverkäufe in Höhe von mehreren zehn Milliarden Dollar in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Nächste Woche, am 15. September, wird Donald Trump den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und den Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate, Scheich Abdullah bin Zayed al-Nahyan, zu einer feierlichen Unterzeichnung des Abkommens zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten zur Normalisierung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern empfangen. Das als Abraham-Abkommen bezeichnete Abkommen wurde von vielen verurteilt, weil es nicht einmal ein einziges Zugeständnis an die Palästinenser erhalten hat. Doch kurz nach der Ankündigung des Abkommens rückte eine weitere Kehrseite – und vielleicht die Hauptmotivation der USA für die Fortsetzung des Abkommens – scharf ins Blickfeld: Waffenverkäufe in Höhe von mehreren zehn Milliarden Dollar in den Vereinigten Arabischen Emiraten.