Ehemaliger Stenograph sagt, dass Bidens kognitive Fähigkeiten deutlich abgenommen haben

Joe Bidens ehemaliger Stenograph der im Weißen Hauses arbeitete, sagt, dass sich die kognitiven Funktionen und die Sprechfähigkeit des Präsidentschaftskandidaten in den letzten Jahren deutlich verschlechtert haben.

Im Gespräch mit dem Washington Free Beacon sagte Mike McCormick, der 15 Jahre lang als Stenograf im Weißen Haus und von 2011 bis 2017 bei Biden tätig war, dass der Präsidentschaftskandidat “nicht mehr derselbe Joe Biden” sei.

“Er hat einen Schritt verloren und scheint nicht mehr dieselbe geistige Schärfe wie vor vier Jahren zu haben”, sagte McCormick.

“Er hat nicht die Energie, er hat nicht das Tempo seiner Rede … er ist ein anderer Mensch”, fügte er hinzu.

McCormick bemerkte, dass Biden sich während der Interviews “verirrt” zu haben scheint und auch seine Fähigkeit verloren hat, reibungslos vom Drehbuch abzuweichen und sich auf natürliche Weise mit seinem Publikum zu unterhalten.

“Er würde einfach einen großen Witz daraus machen und direkt aus der Hüfte gehen. Und merken Sie, das macht er nicht mehr”, sagte er. “Er las diese [Rede des Demokratischen Nationalkomitees] wörtlich … es ist nicht mehr Joe Biden.”

Joe Biden’s former White House stenographer said the vice president’s public speaking ability has deteriorated significantly since leaving office to the point where he’s “not the same Joe Biden.”

