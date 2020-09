Der dystopische Faden von 9/11 bis zur COVID-Hysterie

Für jeden, der alt genug ist, um die Anschläge vom 11. September 2001 und das so genannte COVID-19 im Jahr 2020 miterlebt zu haben, kann sich an eine unheimliche Parallele zwischen den beiden Operationen erinnern.

Wenn das Gedächtnis jedoch Vergesslich ist oder durch die Arbeit der Mainstreammedien, die es in die Gedächtnislücke gespült haben, oder wenn das Wissen fehlt oder vielleicht Angst oder kognitive Dissonanzen das Bewusstsein blockieren, möchte ich auf einige Ähnlichkeiten hinweisen, die einen dazu veranlassen könnten, einige Parallelen und Verbindungen zwischen diesen beiden Operationen in Betracht zu ziehen.

Das grundlegende Band, das sie verbindet, besteht darin, dass beide Ereignisse die menschliche Angst vor dem Tod geweckt haben.

Allen Ängsten liegt die Angst vor dem Tod zugrunde. Eine Angst, die sowohl biologische als auch kulturelle Wurzeln hat. Auf der biologischen Ebene reagieren wir alle auf Todesdrohungen in einer Art Kampf oder Flucht. Kulturell gesehen gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Angst zu mildern oder zu verstärken, absichtlich oder unabsichtlich. In der Regel dient die Kultur durch ihre Symbole und Mythen dazu, die Angst vor dem Tod, die Menschen traumatisieren kann, zu mildern. Die Religion hat diesem Zweck lange Zeit gedient, aber wenn die Religion die Vorstellungskraft der Menschen, insbesondere im Hinblick auf den Glauben an die Unsterblichkeit, verliert, wie Orwell Mitte der 1940er Jahre feststellte, bleibt eine riesige Leere zurück. Ohne diesen Trost wird die Furcht gewöhnlich durch triviale Bestrebungen besänftigt.

In den Fällen der Anschläge vom 11. September 2001 und der aktuellen Coronavirus-Operation wurde die Angst vor dem Tod von den Machteliten benutzt, um die Bevölkerung zu kontrollieren um lange geplante Ziele zu erreichen. Es gibt einen roten Faden, der die beiden Ereignisse verbindet.

Beide Ereignisse wurden klar antizipiert und geplant.

Im Fall des 11. September 2001 wurde, wie ich bereits früher argumentiert habe, die sprachliche Gedankenkontrolle im Vorfeld sorgfältig ausgearbeitet, um mit der….