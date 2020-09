USA: Heimatschutzminister schickt bedrohliche Nachricht nach Portland

DHS-Chef Tschad Wolf droht den Portland-Protestler mit Kriegsrhetorik

U.S. Army Commander Col. Rafael “Pete” Pazos speaks to Secretary of Homeland Security Chad F. Wolf and Sen. Martha McSally in Yuma, Arizona on January 10, 2020. Catherine Carroll | DVIDS

Die Formulierung “alle Optionen auf dem Tisch” wird in der Politik weitgehend als eine Codephrase verwendet, die extremste Gewalt vermittelt, die man sich vorstellen kann, ohne sie explizit angeben zu müssen. Jetzt wird er gegen amerikanische Bürger verwendet.

Selbst nach drei Monaten anhaltender Demonstrationen wegen des Polizistenmordes an George Floyd gehen die Proteste in Portland, Oregon, weiter. Da kein Ende nicht in Sicht ist, schickte der amtierende Heimatschutzminister Tschad Wolf eine kryptische, aber bedrohliche Botschaft an Black Lives Matter und andere Gruppen und teilte ABC News mit, dass “weiterhin alle Optionen auf dem Tisch liegen”.

Da der Bürgermeister von Portland, Ted Wheeler, der versucht hat…..

DHS Head Chad Wolf Adopts Language of War in Threats Against Portland Protesters