Julian Assange: Wiederaufnahme des Schauprozesses: Warum die US-Regierung will, dass er zum Schweigen gebracht wird

Julian Assange befindet sich seit seiner Verschleppung aus der ecuadorianischen Botschaft in London am 11. April 2019 im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh in Isolation (23 Stunden pro Tag).

Die Regierung der Vereinigten Staaten behauptet, er habe gegen das Spionagegesetz von 1917 verstoßen und illegales Computer-Hacking betriben. Die US-Behörden beantragten die Verhaftung und Auslieferung durch die englische Regierung. Er würde in Alexandria, Virginia, vor Gericht gestellt werden. Dort begann eine geheime Große Jury am 11. Mai 2011, ein Ermittlungsverfahren gegen ihn.

Der Auslieferungsprozess, der heute im Old Bailey, dem zentralen Strafgericht von London, beginnt, wird voraussichtlich drei oder vier Wochen dauern.

Nach seiner Verhaftung befasste sich das Gericht in seinem ersten Gerichtsverfahren gegen Assange mit seinem Verstoß gegen die Kautionsbedingungen; er hatte in der Botschaft Ecuadors Asyl beantragt, um eine Inhaftierung in den USA zu vermeiden. Assange hatte nur 15 Minuten Zeit, sich mit seinem Anwalt vorzubereiten, und die Anhörung dauerte nur 15 Minuten. Wie weithin berichtet wurde, sagte ein Richter, Assange sei ein „Narzisst, der nicht über…..