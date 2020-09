EZB-Politik: Steigender Goldpreis unvermeidbar?

Die anstehende EZB-Sitzung wird von vielen Finanzexperten mit Spannung erwartet. Rütteln auch die Hüter des Euro am Inflationsziel und wie sollen die Verbraucherpreise angeheizt werden? Wie wird er Goldpreis reagieren?

EZB-Sitzung

Am Mittwochnachmittag um 15 Uhr notierte der Goldpreis am Spotmarkt bei 1.935 US-Dollar pro Unze. Das entsprach 1.639 Euro. Die Kurse waren gegenüber Vortag fast unverändert. Am Donnerstag gibt die Europäische Zentralbank das Ergebnis ihrer geldpolitischen Sitzung bekannt. Das Ereignis könnte auch Auswirkungen….