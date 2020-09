Australien: Corona-Polizei verhaften Oma die im Park sitzt weil sie keine Maske trug

Ein weiteres Schockvideo aus Australien zeigt, wie die Polizei erbarmungslos die Regeln für Coronavirus durchsetzt, indem sie eine ältere Frau, die auf einer Parkbank sitzt, festnimmt, weil sie keine Maske trägt.

Australian Police wanting to arrest 2 elderly women sitting in a park, watch as one of the Police officers grabs the women’s phone as she is recording. pic.twitter.com/w9mOqThiHk

— DJ SPIRAL (@DJSPIRAL_) September 7, 2020