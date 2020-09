Apokalypse am Broadway: Leerstände an Gewerbe nimmt um 78% zu

Ein verblüffender neuer Bericht zeigt, dass entlang des Broadway jetzt mehr als 300 Geschäfte leer stehen. Im Vergleich zu vor drei Jahren bedeutet dies einen Anstieg von 78%. Mehr als 33% dieser Leerstände befanden sich zwischen der 14. und 59. Straße im Herzen von Manhattan.

Die Gesamtzahl wurde von Gale Brewer, der Präsidentin des Bezirks Manhattan, und ihren Mitarbeitern Ende August bei einem Besuch berechnet, wie das Wall Street Journal berichtet. Ihre Mitarbeiter konnten 39 leere Geschäftsfronten zwischen der 96th und 125th Street, 66 leere Plätze zwischen der 59th und 96th Street und 43 leere Plätze unterhalb der 14th Street zählen.

Gale Brauer kommentierte: “Die Miete ist so hoch, vor allem am Broadway in Manhattan, dass es für die kleinen Läden schwer ist, sich zu behaupten. Zu diesem Zeitpunkt, mit Sperrholz an der Schaufensterfront, weiß man nicht, ob es noch vermietet wird.

Marilyn Jacques, ein Großhändler für importierte Spitze und Tüll aus Frankreich, der eine Firma am Broadway in der Nähe der West 36th Street hat, kommentierte dies: “Es ist nicht nur der Broadway, es sind auch alle Seitenstraßen. Der Einzelhandel ist in schrecklichen Schwierigkeiten, das wissen wir alle. Aber jetzt, wenn man von zu Hause aus arbeitet, braucht man nicht mehr 25 Paar Leggings.

Sie verglich den heutigen Zustand des Broadway mit dem, in dem sie 1980 ihr Geschäft gründete: “Zur Mittagszeit konnte man nicht auf dem Bürgersteig gehen, es war so voll. Die Seitenstraßen waren voll von Leuten mit Kleiderständern, die durch die Straßen gingen und riefen: ‘Passt auf euren Rücken auf, passt auf euren Rücken auf'”.

Am Broadway oder im Garment District sieht es nicht viel anders aus.

Die Produktion im Bekleidungsdistrikt ist seit 60 Jahren rückläufig, und vor Covid waren laut Barbara A. Blair, Präsidentin der gemeinnützigen Garment District Alliance, nur 4% der Arbeitsplätze im Distrikt überhaupt in der Industrie angesiedelt. Stattdessen sind viele Arbeitsplätze heute in den Bereichen Dienstleistungen, Technologie und Medien angesiedelt.

kommentierte Blair: “Die Restaurants liefen wirklich gut, und die Happy Hours am Abend waren so überfüllt, dass man buchstäblich nicht mehr hineinkam.

Aber das hat jetzt ein jämmerliches Ende gefunden. Wie wir kürzlich festgestellt haben, ist das Essen in Innenräumen in der Stadt nach wie vor verboten, und Bürgermeister de Blasio hat sogar bemerkt, dass es möglicherweise erst im Sommer 2021 wieder eingeführt wird. Gute Arbeit, Bill. Die Stadt sieht großartig aus.