Amazon hat so eben den ehemaligen Direktor der NSA in ihren Vorstand berufen

Bill Clark/CQ Roll Call

Amazon hat den ehemaligen Chef der NSA, General Keith Alexander, in seinen Vorstand berufen. Dies veranlasste die Befürworter des Datenschutzes zu der Vermutung, dass dieser Schritt mit Alexanders früheren Erfahrungen bei der Überwachung von Massenüberwachungsoperationen zusammenhängen könnte.

“Wir freuen uns, diesen Monat ein neues Mitglied in unseren Vorstand zu wählen. Willkommen, General Keith Alexander!” kündigte Amazon in einem Tweet an:

We’re thrilled to elect a new member to our Board of Directors this month. Welcome, General Keith Alexander! https://t.co/iJDrgUJEjd pic.twitter.com/pZkW2anlJ0

Alexander diente von 2005 bis zu seiner Pensionierung im März 2014 als Direktor der NSA. Er beaufsichtigte das monolithische Programm der Agentur, das illegale Massenspionage gegen Amerikaner umfasste, worüber die Beamten logen.

Unter Alexander setzte die NSA das PRISM-Tool ein, um riesige Datenmengen von Google, Microsoft, Yahoo und Facebook, um nur einige zu nennen, aufzuspüren.

Edward Snowden, der die NSA-Aktivität aufdeckte, hatte einige erlesene Worte über die Ernennung von Amazon:

🚨🚨 It turns out “Hey Alexa” is short for “Hey Keith Alexander.” Yes, the Keith Alexander personally responsible for the unlawful mass surveillance programs that caused a global scandal. And Amazon Web Services (AWS) host ~6% of all websites. 🚨🚨 https://t.co/6hkzsHjxh9

Es stellt sich heraus, dass “Hey Alexa” die Abkürzung für “Hey Keith Alexander” ist. Ja, der Keith Alexander der persönlich verantwortlich ist für die ungesetzlichen Massenüberwachungsprogramme, die einen weltweiten Skandal ausgelöst haben. Und Amazon Web Services (AWS) hosten ~6% aller Websites.

Glen Greenwald, der ehemalige Guardian-Journalist, der exklusiv über Snowdens undichte Stellen berichtete, meldete sich ebenfalls zu Wort:

Gen. Keith Alexander was head of NSA when it secretly built a massive domestic surveillance system aimed at Americans – the one an appellate court just ruled likely illegal.

Amazon just appointed him to its Board of Directors, again showing who they are:https://t.co/6s5VAeRIMK

— Glenn Greenwald (@ggreenwald) September 9, 2020