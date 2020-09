Zuckerberg: Amerikaner müssen Wahlergebnis akzeptieren

Eine wiederholt Warnung, dass sich die zivilen Unruhen ausbreiten können



Facebook-Gründer Mark Zuckerberg besteht darauf, dass sich die Amerikaner an den Gedanken gewöhnen müssen, dass es “Wochen” dauern kann, bis das Wahlergebnis nach der Abstimmung am 3. November bestätigt wird.

“Eines der Dinge, mit denen wir in den Medien beginnen müssen, ist, das amerikanische Volk darauf vorzubereiten, dass es nichts Illegitimes daran ist, dass diese Wahl zusätzliche Tage oder Wochen braucht, um sicherzustellen, dass alle Stimmen ausgezählt werden”, sagte Zuckerberg gegenüber Axios.

Er fügte hinzu, dass das Unternehmen eine “Messaging”-Kampagne beginnen werde, um die Amerikaner davon zu überzeugen, dass ein solches Szenario “normal” sei.

Zuckerberg wiederholte dann, dass das Unternehmen es nicht zulassen würde, dass Kandidaten den Sieg vorzeitig verkünden, ohne dass er angefochten wird, was angesichts der dreisten politischen Voreingenommenheit von Facebook wahrscheinlich nur gegen Republikaner eingesetzt wird.

Der CEO von Facebook wiederholte auch seine Warnung, dass das Risiko von “zivilen Unruhen” nach dem Wahltag hoch ist und dass sich diese “über das ganze Land” ausbreiten könnten.

Wie wir letzte Woche hervorgehoben haben, kündigte ein pro-Biden-Umfrageunternehmen an, dass die Ergebnisse in der Wahlnacht zeigen könnten, dass Trump in einem Erdrutschsieg siegen könnte, dass aber nach Auszählung aller Briefwahlstimmen Biden mit Platzreserven siegreich sein würde.

Dies führte zu dem Vorwurf, dass die Warnung lediglich ein weiterer Versuch sei, einen Trump-Sieg zu untergraben oder zu delegitimieren.

Die Washington Post veröffentlichte daraufhin einen Artikel, in dem behauptet wurde, das Wahlergebnis würde “Gewalt entfachen”, es sei denn, es handele sich um einen Erdrutschsieg Bidens.

Zuckerberg: “what we and the other media need to start doing is preparing the american people that there is nothing illegitimate about this election taking additional days or weeks to make sure all the votes are counted.” pic.twitter.com/lGdnWMUzgm

— Zach Vorhies (@Perpetualmaniac) September 7, 2020