US-Staaten zahlungsunfähig und kann den Bürgern keine Renten mehr zahlen

Die amerikanische Ausgabe «The New York Times» schreibt darüber.

Die Hoffnungen, dass sich der Kongress auf ein neues staatliches Beihilfeprogramm einigen wird, werden immer geringer. Die Streitigkeiten zwischen Republikanern und Demokraten haben zu keinen Ergebnissen geführt. Inzwischen sind die Staaten gezwungen, ihre Ausgaben zu kürzen. Experten warnen davor, dass solche Trends die wirtschaftliche Erholung nur verlangsamen und das Vertrauen der Bürger in die Regierung untergraben.

Laut einer Umfrage von Moody’s Analytics werden die Regierungen der Bundesstaaten bis Sommer 2022 zusammen ein Haushaltsdefizit von 312 Milliarden US-Dollar aufweisen. Unter Berücksichtigung der lokalen Gebietskörperschaften steigt das Defizit auf 500 Milliarden US-Dollar. Diese Schätzung geht davon aus, dass sich die Pandemie nicht verschlimmern wird.

Staatliche und lokale Regierungen sind für die Umsetzung der meisten Programme für Bildung, öffentliche Sicherheit, Gesundheitsfürsorge und Arbeitslosenversicherung verantwortlich. Die Kosten für diese Programme sind aufgrund der Pandemie in die Höhe geschossen. Dies führte auch zu einem starken Rückgang der Steuereinnahmen.

Der Staat New York beabsichtigt bereits, die Subventionen für Kommunalverwaltungen um 8,2 Milliarden US-Dollar zu senken. Gouverneur Andrew Cuomo bezeichnete die Entscheidung als beispiellos. Ihm zufolge wird die Kürzung «fast alle von der Landesregierung finanzierten Aktivitäten» betreffen, einschließlich Sonderpädagogik, pädiatrische Gesundheitsversorgung, öffentliche Verkehrsmittel und andere.

Einige Staaten versuchen, durch die Spende von Rentenbeiträgen Geld zu sparen. Kentucky hat Zahlungen an die staatliche Pensionskasse für Arbeitnehmer zurückgestellt, die bereits zu den am stärksten unterfinanzierten des Landes zählt. Colorado und Maryland werden ihre Beiträge bald kürzen. Einige, insbesondere Kalifornien und New Jersey, haben sich zwar verpflichtet, frühere Defizite auszugleichen, können es sich jetzt aber nicht leisten.

Einige der größten Kürzungen werden jedoch in den Bereichen Bildung und Gesundheitswesen zu verzeichnen sein. Der Bundesstaat Kalifornien sendet Schuldscheine in Höhe von 12,5 Milliarden US-Dollar an seine Schulbezirke. Tatsächlich leihen die Behörden Kredite von ihren eigenen Schulen. Das Problem ist, dass Bildungseinrichtungen ihre eigene Finanzierung finden müssen.

Vorschulprogramme werden in vielen Staaten gekürzt. Das gleiche Problem besteht bei kostenlosen College-Programmen. Öffentliche Universitätssysteme werden Milliarden von Dollar an öffentlichen Mitteln verlieren.

Das Medicaid-Gesundheitsprogramm für die Armen ist auch für die Behörden zu einem Problem geworden. Die Regierungen der Bundesstaaten sind nicht in der Lage, dies umzusetzen, obwohl das Coronavirus in den USA immer noch wütet. Die Situation wird durch die Tatsache verschärft, dass während der Krise viele ihren Arbeitsplatz verloren haben und auf der Liste der Bedürftigen stehen. Das heißt, Medicaid erwies sich im entscheidenden Moment als praktisch nutzlos.