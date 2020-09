MKULTRA & Der Krieg der CIA gegen den menschlichen Verstand

zerohedge.com

Die Central Intelligence Agency (CIA) hat einen beängstigenden Ruf. Als Urheber und Vollstrecker zahlloser Staatsstreiche und politischer Attentate ist die CIA berüchtigt für Waterboarding, “außerordentliche Überstellungen”, Regimewechsel, Entführungen, Drogenschmuggel, Finanzierung von Guerillakriegen und viele andere unappetitliche Aktivitäten auf der ganzen Welt, auch gegen Amerikaner innerhalb der Vereinigten Staaten.

Aber “furchterregend” bedeutet nicht “makellos”. Die CIA hat mindestens so oft versagt, wie sie erfolgreich war, und manchmal sind die Fehlschläge so eklatant – wie die Entsendung Tausender antikommunistischer Guerillakämpfer hinter die feindlichen Linien in Korea, Osteuropa, China und Südostasien während des Kalten Krieges, wo fast alle von ihnen starben -, dass CIA-Insider ihre Organisation ironischerweise als “Clowns in Aktion” bezeichnen.

Welches ist es? Ist der CIA eine heimtückische Bedrohung oder eine Brutstätte für schreckliche Fehler? Wenn Stephen Kinzers neues Buch “Poisoner in Chief” irgendein Hinweis ist, dann ist die Antwort beides.

Kinzer ist ein erfahrener Reporter über ausländische Konflikte wie die in Ruanda, Guatemala, Nicaragua und im Iran, ein ehemaliger Korrespondent der New York Times und vor allem der Autor des Bestsellers Overthrow von 2006: Amerikas Jahrhundert des Regimewechsels von Hawaii in den Irak. In seiner jüngsten Arbeit bringt er seine analytischen Fähigkeiten in das vielleicht beunruhigendste CIA-Projekt von allen ein: MKULTRA, das streng geheime, langwierige Unterfangen, eine Methode zur Kontrolle des menschlichen Geistes zu finden.

“Die systematischste Suche der Geschichte nach Techniken der Gedankenkontrolle”, schreibt Kinzer, “war ein Nebenprodukt des Zweiten Weltkriegs.

Ende 1942 wurde ein Bakteriologe der University of Wisconsin namens Ira Baldwin – “Amerikas erster Bio-Krieger” und nebenberuflicher Quäker-Prediger – mit dem Segen des Präsidenten der University of Wisconsin nach Washington ausgeliehen, um ein Biowaffenprogramm für das US-Militär einzurichten und zu betreiben (S. 16). Das vom Camp Detrick in Maryland aus operierende Baldwin-Labor stellte Biowaffen für den möglichen Einsatz gegen alliierte Feinde her. In einem von Baldwins…..