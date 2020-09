Eine Stunde vor beginn der Show: Krasse Unterschiede zwischen der Trump und Biden Kundgebung

Trumps loyaler Berater Dan Scavino veröffentlichte ein erstaunliches Video das eine riesige Menschenmenge eine Stunde vor der Kundgebung von Trump zeigt

Die Schlange der Unterstützer geht kilometerlang !

Biden könnte nicht einmal die Hälfte der Zuschauer erreichen, wenn er kostenloses Essen verteilen würde!

Hier ist die Szene in Hazelwood Green, weniger als eine Stunde bevor JoeBiden voraussichtlich einen Wahlkampfstopp einlegen wird.

Here’s the scene at the Arnold Palmer Regional Airport in Latrobe, Pennsylvania for @realDonaldTrump (less than an hour from Hazelwood Green), outside of the hangar where #MAGARally took place…#TrumpPence2020 #MAGA🇺🇸🦅 https://t.co/6SXb9aK5pk pic.twitter.com/Woe6ivZ83z

— Dan Scavino🇺🇸🦅 (@DanScavino) September 4, 2020