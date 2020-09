Trump: Das DOJ wird innerhalb weniger Wochen eine Kartellrechtsklage gegen Google einreichen

Bild: patriotpost.us

Das Justizministerium wird Berichten zufolge noch in diesem Monat eine Kartellbeschwerde gegen Google einreichen, die sich darauf konzentriert, wie Google seine Suchdominanz im Online-Werbegeschäft genutzt hat.

Der Generalstaatsanwalt William Barr plant, den Fall gegen den Tech-Boliden früher als erwartet vorzubringen, berichtete die New York Times am Donnerstag unter Berufung auf Karriere-Juristen des DOJ, damit die Trump-Administration die Lorbeeren für die Aktion einheimsen kann. Die meisten der etwa 40 Anwälte des Justizministeriums, die an der Google-Untersuchung arbeiten, lehnten es ab, ihre Arbeit bis Ende September zu beenden, wurden aber von Barr überstimmt.

Das Justizministerium und einige Generalstaatsanwälte des Bundesstaates haben im vergangenen Jahr oder so gegen Google ermittelt und sich dabei auf das wettbewerbswidrige Verhalten im Online-Werbegeschäft von Google konzentriert, das durch die Dominanz von Google im Bereich der Suchmaschinen angeheizt wurde und Online-Publisher und Werbetreibende mit Hunderten von Millionen Nutzern verbindet.

Eine parteiübergreifende Koalition der obersten Juristen aus 50 Staaten und Territorien kündigte im vergangenen September an, dass sie die angeblich monopolistischen Praktiken von Google untersuchen werde.

Darüber hinaus teilte der stellvertretende Generalstaatsanwalt Makan Delrahim dem Washingtoner Prüfer im November mit, dass sich die Untersuchung des Justizministeriums in Bezug auf Online-Plattformen auf die Möglichkeit konzentrieren werde, dass Technologieunternehmen wie Google Daten, die sie von Kunden gesammelt hatten, dazu verwendet haben, Konkurrenten von den von ihnen verwalteten Märkten fernzuhalten.

Die Klage des DOJ könnte eine erhebliche Bedrohung für das Geschäftsmodell von Google darstellen und wäre neben dem Microsoft-Kartellverfahren der späten 1990er Jahre einer der prominentesten Kartellfälle in der Geschichte der USA. Kritiker von Google wollen eine Reihe von Strafen gegen den Online-Suche-Giganten, von der Erzwingung der Änderung einiger seiner Geschäftsaktivitäten bis hin zur völligen Zerschlagung des Unternehmens.