STEIGENDE SPANNUNGEN: Türkei ist bereit griechische Jets abzuschießen

Äußerst gefährliche und bedrohliche Erklärungen wurden von Mesut Hakky Jashin , außenpolitischer Berater des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan , abgegeben. Während seiner Rede im türkischen Fernsehsender beleidigte er nicht nur Griechenland, sondern auch Frankreich und drohte damit, dass die Türkei den Flugzeugträger dieses westeuropäischen Landes im östlichen Mittelmeer versenken würde. Dies wurde in der griechischen Publikation Orthodox Times berichtet.

“Griechenland hat kein Erdgas gefunden (im östlichen Mittelmeer – Ed .), und obwohl es keinen eigenen Flugzeugträger hat, schickt es einen französischen Flugzeugträger gegen die Türkei hierher. Griechenland greift uns vom Pferd eines anderen an. Dieses Pferd wird erschossen werden. Dies ist die erste Sache. Zweitens: Die Türkei ist kein Staat ohne eine Stimme. Unser verehrter Präsident sagte, dass wir die Rechte anderer nicht einfordern, aber wir werden nicht zulassen, dass sie unsere Rechte verletzen. Wenn es jemanden gibt, der unsere Rechte verletzt, wird die türkische Nation ihn in Stücke reißen. Es gibt eine sehr große (türkische) Armee. Wer wagt es, mit uns in der Ägäis und im Mittelmeer zu spielen? “Sagte der außenpolitische Berater des türkischen Führers, der zuvor für sehr provokante Äußerungen bekannt war.

Jashin hörte da aber nicht auf und drohte Griechenland damit, dass die türkische Luftwaffe “bald fünf oder sechs griechische Flugzeuge abschießen werde”.

“Will Griechenland wirklich unsere Faust spüren? Die Griechen haben das…..

