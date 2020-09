Trump scheint entschlossen zu sein, Amerika in ein landesweites medizinisches Experiment mit völlig unbekannten Folgen zu katapultieren. Es ist eine Sanduhr, bei dem Hunderte von Millionen von Menschenleben auf dem Spiel stehen, zusammen mit der sehr realen Gefahr, dass der Impfstoff absolut nichts Positives bewirken wird, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Tatsächlich könnte der Impfstoff die Pandemie sogar noch verschlimmern und zu der gefürchteten “zweiten Welle” von Infektionen und Todesfällen führen, die die Demokraten nutzen werden, um noch drakonischere Abriegelungen und wirtschaftlichen Selbstmord zu rechtfertigen.

Sowohl der Präsident als auch die Investoren setzen alles auf einen schnellen Coronavirus-Impfstoff… aber was, wenn sie versehentlich eine medizinische Zeitbombe auf Amerika loslassen?

Die Euphorie der heutigen Investoren an der Wall Street beruht vor allem auf zwei Dingen: 1) das fortgesetzte Gelddrucken der Fed und 2) die Erwartung, dass im November ein Coronavirus-Impfstoff eintrifft und die Pandemie auf magische Weise beendet.

Gleichzeitig drängt Präsident Trump aggressiv auf einen Coronavirus-Impfstoff, der noch vor dem Wahltag freigegeben werden soll, in der Hoffnung, dass sich ein bedeutender Teil der Bevölkerung des Landes nur zwei Tage vor der Wahl gerne eine experimentelle, schnelle medizinische Intervention injizieren lassen wird.

Tatsächlich hat der Direktor der CDC, Robert Redfield, kürzlich einen Brief an alle 50 Bundesstaaten geschickt, in dem er sie drängte, die Lizenz- und Vertriebsanforderungen der Bundesstaaten für die rasche Bereitstellung eines Coronavirus-Impfstoffs zu beschleunigen.

Wie The Epoch Times berichtet:

“Die CDC bittet Sie dringend um Ihre Unterstützung bei der Beschleunigung von Anträgen für diese Verteilungseinrichtungen”, schrieb er und fügte hinzu, “und bittet Sie, falls notwendig, zu erwägen, auf Anforderungen zu verzichten, die verhindern würden, dass diese Einrichtungen bis zum 1. November 2020 voll in Betrieb genommen werden können”.

Sicherheitsvorkehrungen werden übersprungen um eine experimentelle Impfstoffe zu politischen Zwecken vorantreiben… ein Rezept für die Katastrophe

Wir haben also eine beschleunigten Ablauf zur Herstellung eines Impfstoff, der die Phase 3-Studien überspringt, was bedeutet, dass keine Langzeitstudien zur Sicherheit oder Wirksamkeit des Impfstoffs durchgeführt werden. Und dann haben wir eine Bundesbehörde, die Druck auf die Bundesstaaten ausübt, damit diese…..