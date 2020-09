Schüler könnten über Nacht von ihren Eltern getrennt werden und in COVID-19 FEMA-Camps gesteckt werden

Ohio Department of Public Safety” by Ohio Emergency Management Agency.

Während Ohio COVID-19 FEMA-Camps einrichtet, kündigt die CDC an, dass Schüler möglicherweise über Nacht von ihren Eltern ferngehalten werden.

Das Centers for Disease Control and Prevention (CDC) warnen die Eltern davor, dass ihre Kinder aufgrund von COVID-19 über Nacht von ihnen getrennt werden könnten, da Staaten COVID-19-Schutzräume einrichten, in denen Infizierte gewaltsam unter Quarantäne gestellt werden könnten.

“Informieren Sie die Schulverwaltung über alle zusätzlichen bedarf, das Ihr Kind möglicherweise benötigt, um eine Nacht außer Haus sicher zu überstehen”, schrieb die CDC in ihrer Beratung an die Eltern. “Bringen Sie zusätzliche Medikamente, Essen und Vorräte mit, die Ihr Kind im Falle einer Trennung über Nacht benötigen würde.

“Füllen Sie die Karte aus und stecken Sie eine davon in den Rucksack Ihres Kindes und in Ihre Brieftasche”, fügten sie hinzu.

Gleichzeitig ergreift Ohio mit Unterstützung der Federal Emergency Management Agency (FEMA) Maßnahmen zur Einrichtung von Lagern zur Isolation, die in bestimmten Fällen COVID-19-Patienten aufnehmen können.

Der Interimsdirektor des Gesundheitsministeriums von Ohio (Ohio Department of Health, ODH), Lance Himes, erließ am 31. August eine landesweite Anordnung zur Unterbringung von Personen in diesen Lagern, die “nicht in der Lage sind, an ihrem Wohnort eine sichere Selbstquarantäne durchzuführen und diejenigen zu isolieren, bei denen COVID-19 diagnostiziert wurde oder die Symptome von COVID-19 aufweisen”.

In den Lagern in Ohio sollen Menschen untergebracht werden, “die positiv auf COVID-19 getestet wurden, die nicht ins Krankenhaus eingewiesen werden können, aber isoliert werden müssen (einschließlich derjenigen, die aus dem Krankenhaus entlassen werden); Personen, die COVID-19 ausgesetzt waren, die nicht ins Krankenhaus eingewiesen werden müssen; und asymptomatische Hochrisikopersonen, die als Vorsichtsmaßnahme soziale Distanzierung benötigen”.

“Die Art dieser Unterkünfte sind ähnlich eingerichtet wie es die EMA bei Naturkatastrophen macht. Die Absicht ist es, einen sicheren und gesunden Raum für Person zu schaffen, die je nach den örtlichen Bedürfnissen in Quarantäne oder isoliert werden müssen. Dies trägt auch dazu bei, Familienmitglieder vor einer Exposition zu schützen. Die FEMA verfügt über FAQ’s und weitere Informationen”, fuhr Tierney fort.

Wie nach den Anschlägen vom 11. September 2001 auf das Pentagon und das World Trade Center könnten diese Sofortmaßnahmen, die während dieser Krise ergriffen wurden, auf Dauer bleiben. Das Zeitalter der globalistischen Pandemie ist angebrochen, und die Freiheit der Menschen ist dadurch ernsthaft gefährdet.