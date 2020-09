Die Todespolitik

In Vorbereitung eines Essays über die Auferstehung der Rechten in Brasilien und ihre Legitimation entstand folgender Artikel. Der Autor, promovierter Philosoph an der Universität Witten/Herdecke, befasst sich in der Forschung mit den strukturellen, historischen Aspekten des Kapitalismus. Hier versucht er, eine Brücke zwischen der historischen Bewegung des Kapitals und seiner gegenwärtigen Form in Brasilien zu schlagen. Dabei wird erkennbar, warum keine praktische, sondern bloß eine analytische Trennung von Präsident Jair Bolsonaro und Wirtschaftsminister Paulo Guedes vorgenommen werden kann, da die Zerstörung des Gedächtnisses und der Schock des Irrationalismus zwei Momente derselben Totalität darstellen.