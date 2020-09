Die Gates-Stiftung zerstört Afrikas Ernährungswirtschaft

“Wer die Lebensmittel kontrolliert, kontrolliert die Menschen”

F. William Engdahl

Dieselbe Gates-Stiftung, die hinter jedem Aspekt der COVID-19-Pandemie steht, angefangen von der Finanzierung eines Großteils des WHO-Budgets bis hin zu Investitionen in bevorzugte Impfstoffhersteller wie Moderna, engagiert sich in einem Großprojekt in Afrika, das die traditionelle kleinbäuerliche Produktion lebenswichtiger Nahrungspflanzen zugunsten von Monokulturen zerstört und teure chemische Düngemittel und GVO-Saatgut einführt, die Kleinbauern in den Ruin treiben. Das Projekt, die Allianz für eine grüne Revolution in Afrika (AGRA), steht in direkter Verbindung mit wichtigen globalen Institutionen, die hinter dem Great Reset des Weltwirtschaftsforums stehen.

Wenn wir die tatsächliche Geschichte der Rockefeller Foundation und der damit verbundenen steuerfreien Unternehmungen einer der einflussreichsten Familien der Welt kennen, ist klar, dass die Bill and Melinda Gates Foundation in Schlüsselbereichen die Rockefeller-Agenda vom medizinisch-industriellen Komplex über die Bildung bis hin zur Transformation der Landwirtschaft geerbt hat.

Die Bill and Melinda Gates Foundation, die eng mit mit ihr verbündeten Rockefeller Foundation zusammenarbeitet, steht nicht nur im Zentrum der Orchestrierung unerhörter schwerer wirtschaftlicher Sperrmaßnahmen für die viel umstrittene COVID-19-Krankheit. Die Gates-Stiftung steht auch im Zentrum der UN-Agenda 30, die darauf abzielt, die Weltlandwirtschaft in eine – wie sie es nennen – “nachhaltige” Landwirtschaft umzuwandeln. Ein Schlüsselprojekt der letzten 14 Jahre war die Finanzierung der Allianz für eine grüne Revolution in Afrika (AGRA) durch Gates.

Der AGRA-Betrug in Afrika

Als die Bill und Melinda Gates Foundation 2006 AGRA gründete, verkündeten sie zusammen mit ihrem engen Verbündeten, der Rockefeller Foundation, ihr Ziel, “den Hunger in Afrika zu bekämpfen, indem sie sich für ein nahrungssicheres und wohlhabendes Afrika durch die Förderung eines schnellen, nachhaltigen landwirtschaftlichen Wachstums auf der Grundlage von Kleinbauern einsetzen”. AGRA versprach, die landwirtschaftlichen Erträge und Einkommen von…..