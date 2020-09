Was bewegt den Goldpreis in dieser Woche?

Welche Termine haben in dieser Woche Einfluss auf den Goldpreis? Die geldpolitische Sitzung der Europäischen Zentralbank steht an. Außerdem veranstaltet die Bundesbank eine Online-Konferenz zum Thema Digitalgeld.

Goldpreis in Wartestellung

Der Goldpreis zeigte sich am heutigen Montagmorgen um 10 Uhr fast unverändert bei 1.932 US-Dollar beziehungsweise 1.631 Euro pro Unze (FOREX). Silber war mit 29,93 US-Dollar (22,73 Euro) minimal im Plus. Welche potenziell kursbewegenden Termine stehen in dieser Woche an?

Wenige Wirtschaftsdaten

Am heutigen Montag wird in den USA aufgrund….