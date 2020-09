Spiel mit dem Feuer: Nato-Flugzeuge mit Atomwaffen fliegen immer öfter an Russlands Grenzen entlang

Westliche Medien melden regelmäßig, wenn die Nato russische Flugzeuge irgendwo abfängt. Was im Westen nie gemeldet wird ist, wie oft Nato-Flugzeuge an der russischen Grenze abgefangen werden.

Ich schaffe es nicht, darüber zu schreiben, denn es passiert zu häufig, aber die russischen Medien melden beides: Sie melden sowohl die westlichen Beschwerden, wenn Nato-Einheiten russische Flugzeuge nahe dem Luftraum der Nato abfangen, was wir dann auch aus den deutschen Medien immer brandheiß erfahren. Von den Nato-Flugzeugen, die an der russischen Grenze abgefangen werden – und das sind mehr Vorfälle, als an den Grenzen der Nato – hört man im Westen hingegen nur, wenn die Nato den russischen Piloten mal wieder „unprofessionelle“ oder „gefährliche“ Flugmanöver vorwirft. Die russischen Medien berichten hingegen über alle derartigen Vorfälle, sowohl über die westlichen…..