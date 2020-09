Noch mehr von dem, was Euch das ZDF Auslandsjournal nicht zeigt

Details aus New York.

OK, ich geb’s zu, ich habe gemogelt. Hier geht es um Rochester im Bundesstaat New York, und nicht um New York City. Da zertrümmern sie jetzt die Restaurants:

#HappeningNow the protesters in Rochester NY are “shutting down restaurants”, tables are broken, people running off scared #rochesterprotests pic.twitter.com/oxmlZp526w — @SCOOTERCASTER (FNTV) (@ScooterCasterNY) September 5, 2020

Sowas erwähnt das ZDF nicht, aber wenn es das täte, würde es sagen, dass daran nur Trump und Corona schuld sind. Inzwischen vielleicht auch Putin.

Schon wieder gemogelt, weil aus Kalifornien und nicht aus New York ist dieser Bericht über das Plündern von Geschäften, hier eines Walgreens, fängt etwas mit Standbild an, aber später bewegt sich’s dann doch, wenn auch nicht sehr hektisch, man sieht daran, wie die in aller Ruhe die Läden leer räumen: Videos und mehr…..