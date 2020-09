Wie es Jens Spahn in der folgenden Ansprache richtig erkannt hat, haben am 29. August in Berlin tatsächlich Menschen aus allen Lagern zusammengehalten, um sich vereint für ein gemeinsames Ziel einzusetzen.

Bislang wurden grosse Volksbewegungen immer vom Tiefen Staat organisiert oder unterwandert und es ging immer darum dessen Agenda voranzutreiben. Doch diesmal hat…..