Eine “False Flag” ist die einzige Chance das Joe Biden gewinnt

Die Schwarze Revolution ist in den USA in vollem Gange. In den nächsten sechzig Tagen werden wir die größte politische Show der Welt erleben, während die Demokraten und ihre Handlanger in The Davos Crowd die größte Lüge seit dem Klimawandel verbreiten.

Die Ereignisse des Jahres 2020 stehen auf dem Höhepunkt dieser Geschichte, die mit nur einem Ergebnis endet, einer umkämpften Wahl, die einen Putschversuch nach den Wahlergebnissen vom 3. November anheizt.

Und wegen dieses jetzt offensichtlichen Plans ist die Aufstellung einer falschen Flagge um die Wahl herum das wahrscheinlichste Mittel, um Wahlergebnisse zu erzielen, die knapp genug sind, um dieses Vorgehen zu unterstützen.

Ich bin nicht der Einzige, der zu diesem Zeitpunkt in diesen Begriffen denkt. Joaquin Flores, der für Fort Russ schreibt, hat letzte Woche die Lage ähnlich beurteilt. Da sich die Umfragen in Richtung Donald Trump verschieben und die Demokraten herumlaufen und Märchen aushecken, nachdem sie Joe Biden lange genug aus seinem Krüppelkeller herausgelassen haben, damit die Leute sehen können, wie tief er geistig verfallen ist, bin ich fast davon überzeugt, dass dies wahrscheinlich ist.

