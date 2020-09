Eine von Soros unterstützte Gruppe für “Wahlintegrität” bereitet die Bühne für eine Revolution gegen Präsident Donald Trump nach der Wahl im November.

Das “Transition Integrity Project”, eine Organisation, in der eine überparteiliche Gruppe von Trump-Hassern vertreten ist, behauptet, dass Präsident Donald Trump Gewalt anwenden wird, wenn er die bevorstehenden Wahlergebnisse anfechtet. Sie führen Simulationen durch, die ihrer Meinung nach darauf hindeuten, dass Trump und seine Anhänger Chaos verursachen werden.

“Alle unsere Szenarien endeten sowohl in Gewalt auf der Straße als auch in einer politischen Sackgasse”, sagte Rosa Brooks, Professorin für Recht und Politik an der Georgetown University, die das TIP ins Leben gerufen hat. “Das Gesetz ist im Wesentlichen … es ist fast hilflos gegenüber einem Präsidenten, der bereit ist, es zu ignorieren”, fügte sie hinzu.

Das News-Seite Revolver bemerkte, dass Brooks ein Mitarbeiter von George Soros ist, dessen Verbindungen zu seinem Open Society Institute Jahrzehnte zurückreichen. Sie war von 2006 bis 2007 als Sonderberaterin des Präsidenten am Open Society Institute in New York tätig.

Brooks’ tiefe Verbindungen zu Soros haben ihr geholfen, sich erfolgreich durch die Ränge der Elite in Washington D.C. zu bewegen. Sie war leitende Beraterin des stellvertretenden Ministers Harold Hongju Koh im US-Außenministerium. Sie lehrte an der juristischen Fakultät der University of Virginia, bevor sie nach Georgetown wechselte. Sie ist auch Mitglied des Beratenden Ausschusses für Maßnahmen im Bereich der nationalen Sicherheit und des Lenkungsausschusses des Leadership Council for Women in National Security. Ihre tiefe staatliche Treue ist unübertroffen.

Zwei der Republikaner, die an Brooks’ Studie teilnahmen, sind die Neokonservativen Bill Kristol und David Frum. Sie waren die Art von Personen, die als Präsident Trump mit dem Kriegsspiel beauftragt wurden, der Mann, dem sie ihre Karriere gewidmet haben, um sich zu widersetzen. Kristol wird nun von einem Oligarchen der Demokraten finanziert, und Frum prangert bis heute russische Kollusionslügen an.

“Unsere Szenario-Übungen endeten nicht an guten Stellen, aber es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass dies nicht bedeutet, dass Chaos und Verfassungskrise in den kommenden Monaten etwas Unvermeidliches sind – nur dass diese speziellen Übungen nahe legen, dass dies reale Möglichkeiten sind”, sagte Brooks über die Ergebnisse ihrer Studie.

“Das Ziel der Übungen bestand nicht darin, den Menschen Alpträume zu bereiten, sondern vielmehr darin, mögliche Wendepunkte zu identifizieren, um katastrophale Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen 2020 zu verhindern oder abzuschwächen”, fügte sie hinzu.

Brooks hofft, dass die politischen Entscheidungsträger auf der Grundlage der Ergebnisse ihrer Studie handeln, und fügte hinzu, dass “Staatsgouverneure, Generalstaatsanwälte, führende Vertreter der Legislative und Staatssekretäre diese Fragen jetzt durchdenken und das Wahlsystem und die einschlägigen Gesetze jetzt verstehen und nicht bis zum Wahltag warten müssen, um über alles nachzudenken, was schief gehen könnte”.

Revolver ist der Meinung, dass diese TIP-Gruppe die Organisation sein könnte, die damit beauftragt ist, eine farbige Revolution zu schüren, um Präsident Trump unabhängig vom Ergebnis der Wahl im November aus dem Amt zu bringen. Sie verglichen Brooks’ jüngste Veröffentlichung in der Washington Post mit dem Democracy Playbook, einem Leitfaden für farbige Revolutionen, der von der globalistischen Brookings Institution herausgegeben wird. Sie kamen zu dem Schluss, dass es bei der TIP darum geht, eine sich selbst erfüllende Prophezeiung zu schaffen, die Trump vor einer zweiten Amtszeit des Präsidenten bewahrt, unabhängig davon, wie sich das amerikanische Volk entscheidet.

