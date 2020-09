Granatäpfel gehören zu Dur Familie der Beeren und wachsen sowohl auf der südlichen, als auch auf der nördlichen Erdhalbkugel. In vielen Lebensmittelgeschäften kann man neben frischen Granatäpfeln, ebenso den extrahierten Saft aus Granatäpfeln kaufen. Natürlich kann man ihn aber auch ganz einfach zu Hause machen. So oder so bringt er eine Vielzahl gesundheitlicher Vorteile mit sich. Welche das sind, erfahrt ihr nach dem Intro.

