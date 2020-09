US-Geheimdienst: Ja wir haben Beweise bei angeblichem Vorfall von Brustgrabscherei von Biden vernichtet

Im Jahr 2017 veröffentlichte Gateway Pundit die Behauptung eines anonymen ehemaligen Geheimdienstagenten, der sagte, dass sie weibliche Agenten vor Joe Biden wegen “Handlungen auf Weinstein-Niveau” schützen müssten, wobei er sich auf den bekannten Vergewaltiger und Demokraten Harvey Weinstein bezog.

“Wir mussten das VP-Weihnachtstreffen im Haus des Vizepräsidenten absagen, weil Biden all unsere Frauen und Freundinnen am Arsch betatscht hat”, sagte der ehemalige Agent und fügte hinzu: “Er legte sich mit jeder Frau oder jedem Teenager an. Es war schrecklich.”

Der Agent behauptete auch, Biden würde nackt in der VP-Residenz herumlaufen.

“Ich meine, RICHTIG nackt… so auf Weinstein-Niveau.”

“Laut der Quelle wurde 2009 einmal ein Secret-Service-Agent für eine Woche suspendiert, weil er Biden geschubst hatte, nachdem er die Brust seiner Freundin geschröpft hatte, während das Paar ein Foto mit ihm machte. Die Situation wurde so hitzig, dass die Quelle sagte, dass andere eingreifen mussten, um zu verhindern, dass der Agent den damaligen Vizepräsidenten schlug.

…und jetzt Grund, warum Sie das jetzt lesen…

Während die MSM den angeblichen Vorfall mit dem Brustgrabschen einfach ignorierte, reichte Judicial Watch einen FOIA-Antrag ein…

…und man sagte, die Akte sei vernichtet worden.

Mit anderen Worten, es ist etwas passiert, und der Geheimdienst hat es gerade bestätigt.

Über Judicial Watch:

Der FOIA-Antrag von Judicial Watch am 12 Mai 2020 und verlangte:

Alle Unterlagen bezogen sich auf einen gemeldeten Vorfall im Jahr 2009, bei dem ein Agent des US-Geheimdienstes Berichten zufolge während einer Fotogelegenheit in eine Auseinandersetzung mit dem damaligen Vizepräsidenten Joe Biden verwickelt war oder versuchte, ihn anzugreifen.

Zu den gesuchten Aufzeichnungen gehören unter anderem Zeugenaussagen, die Aussage des Agenten, die Aussage des Opfers, die Aussage des mutmaßlichen Täters, Berichte über den Vorfall, Untersuchungsberichte, Mitteilungen des USSS-Personals über den Vorfall und Disziplinaraufzeichnungen im Zusammenhang mit dem Vorfall für den betreffenden Agenten.

In einer Antwort vom 13. Juli 2020 auf die Anfrage von Judicial Watch schien der Geheimdienst zu bestätigen, dass irgendwann eine Akte über den angeblichen Vorfall existierte, indem er behauptete: “Es gibt keine Aufzeichnungen oder Dokumente zu Ihrer Anfrage in unseren Akten”, weil “die oben erwähnte(n) Akte(n) aufgrund von “Aufbewahrungsstandards” vernichtet worden sei(n). Der Geheimdienst fügte hinzu, dass ” zusätzliche Informationen verfügbar sind”. Er leugnete nicht, dass der Vorfall stattgefunden hatte. In seiner Klage beabsichtigt Judicial Watch, die Behauptung des Geheimdienstes, er habe alle Unterlagen über den Vorfall vernichtet, zu überprüfen.

“Wir konnten nicht bestätigen, ob der Bericht über die angebliche Auseinandersetzung wahr sein könnte, bis der Geheimdienst es selbst bestätigte, das Unterlagen über den Vorfall vernichte wurde”, erklärte Judicial Watch-Präsident Tom Fitton.