Unidentified, UAP Task Force, Schweizer Militärakten | Erstkontakt #12

Die UAP-Forschungsgruppe im Pentagon soll dem Geheimdienstausschuss im US-Senat einen detaillierten Bericht darüber abliefern, was das Verteidigungsministerium über UFOs weiß – doch das wird gar nicht so einfach. Außerdem: Wissenschaftler nehmen das Phänomen immer ernster, und die UAP Task Force der USA spricht sich nun endlich auch in deutschen Medien herum. Es gibt zudem Hinweise auf weitere geheime UFO-Forschungsprojekte im Pentagon. Staffel 2 der History-Serie “Unidentified” wartet mit zahlreichen neuen Militärzeugen und Fakten auf. Und wir sprechen mit einer Schweizer Forscherin über UFO-Zwischenfälle beim Schweizer Militär.

