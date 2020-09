Robert F. Kennedy: Die Internet-Giganten verwandeln die Demokratie in einen Überwachungs- und Polizeistaat

Dieselben aufgeblasenen Tech/Data- und Telekom-Titanen, die sich jetzt an den Leichen unserer ausgelöschten Mittelklasse gütlich tun, verwandeln Amerikas einst stolze Demokratie nun in einen Zensur- und Überwachungspolizeistaat.

Wie Naomi Klein in ihrem Klassiker, dem Katastrophen-Kapitalismus, berichtete, haben totalitäre Elemente und herrschende Eliten im Laufe der Geschichte Krisen reflexartig als Gelegenheiten genutzt, um den Wohlstand um zu schichten und nach oben zu verschieben. “Lass niemals eine gute Krise unbenutzt verstreichen”. Die gängige Strategie besteht darin, die Ängste der Öffentlichkeit zu schüren, um die Verhängung autoritärer Kontrollen und Zensur zu rechtfertigen und es den Oligarchen so zu ermöglichen, den Protest gegen ihre Machtergreifung und die umfassende Privatisierung des Gemeingutes zum Schweigen zu bringen.

Unter der Führung von Bill Gates applaudierte das Silicon Valley von der Seitenlinie aus, als medizinische Scharlatane eine Panik von einer Pandemie schürten, die Weltbevölkerung unter Hausarrest stellten und die Weltwirtschaft erschütterten. Das Silicon Valley, das isoliert und gemästet wurde, wandte sich an soziale Medien und Amazonien. Ihre Quarantäne machte innerhalb von fünf Monaten 58 Millionen Amerikaner arbeitslos, machte 100.000 Kleinunternehmen dauerhaft bankrott, darunter 41.000 Unternehmen die in schwarzem Besitz ist, von denen einige drei Generationen benötigten um es auf zu bauen. Diese Politik hat auch den unvermeidlichen Abbau des sozialen Sicherheitsnetzes in Gang gesetzt, das den Wohlstand der Mittelschicht förderte. Regierungsbeamte haben bereits damit begonnen, die 100-jährigen Vermächtnisse des New Deal, New Frontier, der Great Society und Obamacare zu liquidieren, um die aufgelaufenen Quarantäneschulden zu begleichen. Verabschieden Sie sich von Schulessen, Gesundheitswesen, WICS, Medicade, Medicare, Universitätsstipendien usw.

Die Tech Barone nutzten die Abriegelung, um den Aufbau ihres 5G-Netzwerks aus Satelliten, Antennen, biometrischer Gesichtserkennung und einer “Track-and-Trace”-Infrastruktur zu beschleunigen, mit der sie Gehorsam erzwingen, abweichende Meinungen unterdrücken, bevor die Amerikaner endlich aufwachen und feststellen, dass sie unsere Demokratie, unsere Bürgerrechte, unser Land und unsere Lebensweise gestohlen haben, während wir uns in orchestrierter Angst vor einer grippeähnlichen Krankheit verkrochen haben.

robertfkennedyjr