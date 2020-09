Hulk Hogan schreibt, das sein Freund einen Briefwahlzettel für seinen Hund erhalten habe

Der Ringer Hulk Hogan behauptet, dass sein Freund einen an seinen Hund adressierten Briefwahlzettel erhalten habe.

Crazy stuff,a friend of mine just got a mail in ballot for his dog Nugget? Now even dogs can vote! HH — Hulk Hogan (@HulkHogan) September 3, 2020

Präsident Trump hat wiederholt auf die Gefahr hingewiesen, dass das System der Briefwahl für Wahlbetrug missbraucht werden könnte, aber die Medien haben seine Bedenken als unbegründete Verschwörungstheorie bezeichnet.

“Viele Stimmzettel wurden an tote Menschen geschickt… ich schätze, 2,3,4 wurden an Hunde geschickt. Einer wurde an eine Katze geschickt. Sie werden überallhin geschickt”, sagte Trump letzten Monat.

Auch die New York Times bezeichnete Trumps Behauptungen über den Wahlbetrug bei der Briefwahl als “unbegründet”.

Wenn Hogan jedoch mit dem, was er twitterte, richtig liegt, dann scheint es wirklich so, als würden einige Leute das System missbrauchen.

Wie wir am Dienstag betonten, sagt ein Meinungsforschungsunternehmen mit direkten Verbindungen zur Biden-Kampagne und zur DNC, dass es wahrscheinlich ist, dass Präsident Trump die Wahl mit einem Erdrutschsieg gewinnen wird, aber dennoch möglicherweise verliert, nachdem die Postsendungen in den Wahlzetteln ausgezählt sind, was “Tage, wenn nicht Wochen dauern wird, um die Stimmen zu zählen”.