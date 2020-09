ES IST GENUG! 800 Ärzte die sich gegen die Corona-Maßnahmen wehren

Auch in Belgien wächst der Widerstand gegen die Corona-Maßnahmen. Mehr als 800 überwiegend belgische Ärzte und andere Angehörige der Gesundheitsberufe haben einen offenen Brief unterzeichnet, in dem ein anderer Umgang mit der Coronarkrise gefordert wird. “Die Spitze ist erreicht”. Es hat eine Überreaktion gegeben, aus Angst vor einer neuen Welle”, sagt Professor Lieven Annemans, einer der Unterzeichner.

Die mehr als 800 Ärzte erklären: “Auf der Grundlage der wissenschaftlichen Daten der letzten 9 Monaten scheint es immer mehr, dass die derzeitigen Maßnahmen unverhältnismäßig sind”. Sie warnen davor, dass die Eindämmung das Corona-Problem niemals lösen wird. Wenn wir es nicht akzeptieren, werden wir den Rest unserer Tage in einer Angstgesellschaft verbringen, in der die persönlichen Freiheiten ohne große wissenschaftliche Grundlage eingeschränkt sind. “Es reicht jetzt”.

“Bei der saisonalen Grippe, die jedes Jahr zwischen 320.000 und 650.000 Todesfälle weltweit verursacht (bis zu einer Million in einem Pandemiejahr), haben wir nie Maßnahmen ergriffen, ältere Menschen abgeschirmt und Homeoffice gefördert. Schreiben sie.



“Während der ersten Abriegelung lag der Schwerpunkt auf Krankenhausaufenthalten und Todesfällen. Nun, da es relativ wenige Todesfälle und Krankenhauseinweisungen zu melden gibt, wird die Kommunikation auf die steigende Zahl der Infektionen propagiert. Infektionen, die an sich nichts aussagen. Testen Sie Patienten auf Streptokokken, Staphylokokken, Erkältungsviren (Coronaviren) und viele werden positiv getestet”.

Oft liest man in den Medien, dass Corona bei einem Teil der Patienten dauerhafte Lungenschäden verursacht. Den Ärzten zufolge ist auch daran nichts merkwürdig. “Dies wurde auch in zusammenfassenden Studien für die Saisongruppe festgestellt”.

Lasst uns auf eine gesunde Weise mit Corona leben

Die Ärzte erwarten nicht viel von dem Corona-Impfstoff. “Wir haben jahrzehntelange Erfahrung mit Grippeimpfungen, aber Studien zeigen, dass es uns in 10 Jahren nur dreimal gelungen ist, einen Impfstoff zu entwickeln, der eine Wirksamkeit von mehr als 50% erreicht hat”. Sie fügen hinzu, dass die Impfung älterer Menschen ineffizient zu sein scheint. “Wir stellen auch die Geschwindigkeit in Frage, mit der dieser neue Impfstoff auf den Markt kommen würde. Es ist unmöglich abzuschätzen, wie die Wirksamkeit und die Nebenwirkungen Mittel- und langfristig aussehen werden. Zur Verteidigung der gegenwärtigen Maßnahmen wird das Prinzip der Vorsicht angeführt, warum nicht mit diesem Impfstoff?

Bei einem Test mit dem Oxford-Impfstoff zeigten 80% der Testgruppe schwere bis sehr schwere Nebenwirkungen. Inzwischen wissen wir, dass die Antikörper nach sechs Monaten weitgehend verschwinden. “Es bleibt also abzuwarten, welchen Beitrag ein möglicher Impfstoff leisten wird. Warum legen wir alle Eier in diesen Korb?”

Die Ärzte kommen zu dem Schluss: “Das Nullrisiko gibt es nicht, lasst uns gesund mit der Corona leben”.

Der vollständige Brief ist hier zu lesen.