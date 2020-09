Einsatz biometrischer Verfahren zur Unterstützung von Flüchtlingen

Ersetzte das Wort “Flüchtling” durch das Wort “Bürger”. Es wird zukünftig alle betreffen!

Bild: unhcr.org

Jeden Monat freuen sich 23.000 syrische Flüchtlingsfamilien, die in Jordanien leben, auf die gleiche Textnachricht. Es ist eine einfache Nachricht, nicht mehr als ein paar Worte, aber es ist das, was sie darauf aufmerksam macht, dass ihre monatliche Finanzhilfe ihr Bankkonto erreicht. Seit Juni 2012 stellt das UNHCR syrischen Flüchtlingen, die in Jordanien Hilfe benötigen, durchschnittlich 127 US-Dollar pro Monat zur Verfügung. Die Summe ist bescheiden, aber ihre Wirkung ist beträchtlich, denn im Leben eines Flüchtlings können kleine Akte der Normalität, wie das Abheben von Geld von der Bank, viel dazu beitragen, sein Gefühl der Würde zu stärken.

Syrer begannen 2011 erstmals in das kleine Haschemitische Königreich einzutreten. Die meisten siedelten sich in städtischen Gebieten an, unter Einheimischen. Noch heute leben nur etwa 20 Prozent der syrischen Flüchtlinge in diskreten Flüchtlingslagern, in denen regelmäßig Waren verteilt werden. Viele der restlichen 80 Prozent, die in städtischen Gebieten leben, sind auf Bargeldhilfe angewiesen, um ihre Grundbedürfnisse decken zu können. Das UNHCR verfügt nicht über genügend Mittel, um jedem Flüchtling Bargeldhilfe zukommen zu lassen. Die Organisation muss daher durch einen Beurteilungsprozess feststellen, wer am bedürftigsten ist. Nach der Bewilligung der Barhilfe wird für die Flüchtlinge ein Bankkonto eröffnet, von dem sie ihr Geld selbständig abheben können.

Als das UNHCR 2008 sein Bargeldhilfsprogramm begann, verteilte es zunächst Geld an irakische Flüchtlinge, die Bankkarten und PIN-Nummern erhielten, um ihre Abhebungen vorzunehmen. Doch allzu oft gingen Karten verloren oder PIN-Nummern wurden vergessen, und manchmal gaben Flüchtlinge ihre Karte auch einer anderen Familie, wenn sie umzogen. Um diese Schwierigkeiten zu überwinden, beschloss das UNHCR, biometrische Daten für das Bargeldhilfeprojekt einzusetzen. Die Cairo Amman Bank, Partner des UNHCR für sein Bargeldhilfeprogramm, verfügte bereits über irisfähige Geldautomaten. Das neue System für Bargeldabhebungen konnte daher schnell eingeführt werden, so dass Ende 2012 das Iris-Scanning-Bargeldhilfsprogramm einsatzbereit war.

“Jetzt haben wir 100-prozentige Sicherheit, dass das Geld diejenigen erreicht, für die es bestimmt war. Und wir können dies nicht nur zu einem bestimmten Zeitpunkt, sondern über die gesamte Dauer der Hilfe sehen”, sagt Heba Azazieh, eine UNHCR-Beamtin, die an der Umsetzung des biometrischen Bargeldhilfeprojekts beteiligt war. Azazieh fügt hinzu, dass es wichtig war, einen Weg zu finden, das Barhilfeprogramm zu verbessern und Missbrauch zu vermeiden, da es eine der effizientesten Möglichkeiten ist, Flüchtlinge zu unterstützen.

Aber der wichtigste Vorteil des Barhilfeprogramms ist, wie sich die Flüchtlinge dabei fühlen. Niemandem muss gesagt werden, dass es schwierig ist, ein Flüchtling zu sein. Für viele ist der Status mit einer gewissen Scham verbunden, und das Anstehen in der Schlange, um zugewiesene Güter wie Wäsche oder Lebensmittel abzuholen, kann sich stigmatisierend auswirken. Das Geldhilfeprogramm ermöglicht es syrischen Flüchtlingen in Jordanien, diesen Hinweisen auszuweichen. Und wenn sie sich vor einem Geldautomaten anstellen, werden sie von der Menge nicht mehr zu unterscheiden sein. Dies und die Freiheit zu entscheiden, wie sie ihre Ressourcen ausgeben, stärkt ihr Gefühl der Würde. In der Tat sagen über 90 Prozent der am Bargeldhilfeprogramm Eingeschriebenen, dass die irisaktivierten Geldautomaten eine gute Möglichkeit sind, Geld abzuheben. Gegenwärtig erreicht UNHCR zwei Drittel der Familien, die Hilfe benötigen. Heba Azaizeh sagt, dass die Organisation bis Dezember 2015 mindestens 30.000 Familien in den Genuss von Bargeldhilfe kommen lassen will, wenn die Mittel fortgesetzt werden. “Diese Eskalation wird durch die neue Technologie ermöglicht, die das UNHCR in Jordanien einsetzt und die die Zufriedenheit der Flüchtlinge und das Vertrauen der Geldgeber trifft”, sagt Azaizeh.