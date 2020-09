Schule droht, Schüler auszuschließen die Witze über Coronavirus machen

Eine Schule im Vereinigten Königreich hat gedroht Schüler auszuschließen, die Witze über das Coronavirus machen.

Ja, wirklich.

Schüler der Ark Alexandra Academy in Hastings, East Sussex, “könnten wegen “böswilligen Hustens oder Niesens” oder wegen “unangebrachter” Witze über die Coronavirus-Pandemie ausgeschlossen werden”, berichtet der Independent.

In einem Brief, der an die Eltern verschickt wurde, schreibt die Schule, dass jeder Schüler, der dabei erwischt wird, wie er gegen die Regeln verstößt, von der Schule ausgeschlossen wird, “bis eine Risikoabschätzung durchgeführt wurde und wir sicher sein können, dass der Schüler alle unsere Erwartungen erfüllen wird”.

Eine angegliederte Schule, die Ark Byron Primary Academy in Acton im Westen Londons, sagte ebenfalls, dass Schüler, die sich weigern, die Regeln der sozialen Distanzierung zu befolgen, “sofort in einen separaten Bereich verlegt werden”.