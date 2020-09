Kanadas Top-Arzt: Tragen sie auch Masken während des Sex

…nein das ist keine Satire….

TORONTO — Top-Arzt von Kanada gab heute eine wichtige sexuelle Aufklärung für diejenigen, die während einer Pandemie versuchen, sich zu verabreden: Ziehen Sie in Betracht, beim Sex eine Maske zu tragen.

Bild: THE CANADIAN PRESS

Dr. Theresa Tam gab am Mittwoch eine Erklärung ab, in der es darum ging, wie man sich beim Geschlechtsverkehr am besten vor COVID-19 schützen kann.

“Sexuelle Gesundheit ist ein wichtiger Teil unserer allgemeinen Gesundheit”, sagte sie in der Erklärung. “Sex kann jedoch in der Zeit von COVID-19 kompliziert sein, insbesondere für diejenigen, die keinen Intimpartner in ihrem Haushalt haben oder deren Sexualpartner einem höheren Risiko für COVID-19 ausgesetzt ist.

Während offensichtlich die sexuelle Aktivität mit dem geringsten Risiko “nur Sie selbst betrifft”, gibt es Möglichkeiten, Sex mit anderen während der Pandemie sicherer zu machen. Ein wichtiger erster Schritt besteht darin, darauf zu vertrauen, dass Ihr Partner die COVID-19-Vorkehrungen selbst befolgt und ehrlich zu Ihnen ist, wenn er Symptome zeigt.

Doktor Tam schlägt den Kanadiern auch vor, ihren Konsum von Alkohol oder anderen Drogen einzuschränken, die ein Paar dazu bringen könnten, unsichere Entscheidungen in Bezug auf Sex zu treffen, und sicherzustellen, dass sie sich bewusst sind, ob ihr Partner einem hohen COVID-19-Risiko ausgesetzt ist.

“Gegenwärtige Beweise deuten darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus durch Sperma oder vaginale Flüssigkeiten sehr gering ist”, sagte sie. “Doch selbst wenn die Betroffenen keine Symptome haben, erhöht die sexuelle Aktivität mit neuen Partnern das Risiko, sich durch engen Kontakt, wie z.B. Küssen, mit COVID-19 anzustecken oder COVID-19 zu übertragen.

Sie empfiehlt Paaren, das Küssen zu überspringen und “persönlichen Kontakt oder Nähe” während des Sex zu vermeiden oder “die Verwendung einer Maske zu erwägen, die Nase und Mund bedeckt”.