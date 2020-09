Grausam – die blutige Bucht Taiji in Japan beginnt! Delphine werden brutal abgeschlachtet

Die Bucht Taiji färbt sich wieder blutrot! Hier findet das brutale Töten der Delphine von September bis März statt. Es ist ein regelrechtes Massaker, das Wasser ist blutrot gefärbt. Die Delphine werden mit Speeren, Haken und Messern abgeschlachtet! 20.000 Delfine sterben jedes Jahr in Japan. Die Delphine, die nicht getötet werden, werden teuer verkauft und reisen in Containern um die Welt – ein brutales, blutiges Millionengeschäft. Schaut man sich die Szenen an, die sich zurzeit in Taiji abspielen, werden Sie feststellen, wie empfindlich Delphine sind: Ein kleiner Delphin beging Selbstmord, nachdem seine Familie brutal abgeschlachtet worden war. Da sich die Bucht Taiji im Wahlbezirk von Premierminister Shinzo Abe befindet, hatte dieser zum Dank seiner Wahl den Fischern erlaubt, weiterhin Delfine und Wale zu jagen. Premierminister Shinzo Abe hat seinen Rücktritt aus gesundheitlichen Gründen erklärt, doch die…..

