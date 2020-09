Amazon löscht Stellenanzeigen für “Geheimdienst-Analytiker”

Amazon hat zwei Stellenausschreibungen von “Geheimdienst-Analytiker”-Positionen gelöscht, die auf seiner Unternehmenswebsite veröffentlicht wurden, in denen die Rollen als Verantwortliche für die Überwachung von “arbeitsorganisatorischen Bedrohungen” innerhalb des Unternehmens aufgeführt waren, so das British Journal.

Die Stellenanzeigen wurden ein paar Tage nach ihrer Veröffentlichung in sozialen Medien verbreitet, bevor Amazon sich gezwungen sah diese zu löschen.

Das Unternehmen behauptet nun, dass die Postings die Rollen nicht korrekt wiedergaben. Amazon sagte in einer Erklärung: “Die Stellenausschreibung war keine genaue Beschreibung der Rolle – sie wurde irrtümlich gemacht und ist inzwischen korrigiert worden”.

Die eine Stelle war für einen “Geheimdienstanalytiker” und die zweite für einen “leitenden Geheimdienstanalytiker” – beide waren vom Büro des Unternehmens in Phoenix, Arizona, aus zu besetzen.

🧐

Spot the huge, glaring, “OMG did they really spell that out???” problem here: pic.twitter.com/GsQhJDgA66

— Joe Slowik 📌 (@jfslowik) September 1, 2020