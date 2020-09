Die US-Armee kündigte am Montag den Beginn von Schießübungen mit Raketenartillerie in Estland an, weniger als 100 Kilometer von der russischen Grenze entfernt und nur wenige Tage nach großen russischen Marineübungen im Beringmeer bei Alaska.

Am Dienstag begann die “Rail Gunner Rush”-Übung der US Army Europe, bei der 41.Artilleriesperren. Die Übungen finden auf dem estnischen Armeestützpunkt Tapa statt, nur 100 Kilomter vom russischen Territorium entfernt, berichtete die RIA Novosti.

Die 41. Feldartillerie-Artilleriebrigade verwendet das M270A1……

