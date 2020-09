US-Teenager verfasst Tausende Wikipedia-Einträge auf Schottisch, ohne die Sprache zu beherrschen

Quelle: Reuters © Gary Cameron

Inhalte auf Wikipedia sind oft dubios. Doch auch die Sprache, in der sie geschrieben sind, bedarf anscheinend besserer Kontrolle: So verfasste ein 19-Jähriger etwa die Hälfte aller Einträge für die schottische Wikipedia. Das Problem: Er spricht kein Schottisch.

Ein 19-jähriger Internetnutzer namens AmaryllisGardner hat beinahe die Hälfte aller Einträge in der schottischen Version von Wikipedia erstellt beziehungsweise bearbeitet. Der Nutzer aus dem US-Bundesstaat North Carolina soll einzelne Wörter in schottischer Sprache (oft falsch geschrieben) in englische Grammatikkonstruktionen eingefügt haben. Hier mehr…..