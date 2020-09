Präsident Trump erhält 28 Prozent Unterstützung von Schwarzen, 41 Prozent von Hispanoamerikanern!

Eine schockierende neue Umfrage zeigt, dass Präsident Donald Trump 28 Prozent Unterstützung von Schwarzen und 41 Prozent von Hispanoamerikanern erhält, was darauf hindeutet, dass seine Pläne, Minderheiten zu erreichen, erfolgreich sein könnten.

Die Umfrage, die von Atlas Intel im Zeitraum vom 24. bis 30. August durchgeführt wurde, zeigt ebenfalls, dass Präsident Trump bei den weißen Wählern einen Vorsprung von vier Punkten vor Biden hat. In der Gesamtzahl der Umfragen liegt er derzeit jedoch immer noch drei Punkte hinter Biden.

National GE

Among Black Voters:

Biden 66%

Trump 28%

.

Among Hispanic Voters:

Biden 56%

Trump 41%

.

Among White Voters:

Trump 50%

Biden 46%@atlas_intel, LV, 8/24-30 https://t.co/kIM1MME3GY

— Political Polls (@Politics_Polls) September 1, 2020