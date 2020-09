FBI: Die Straßengangs von Chicago haben einen Pakt geschlossen um Polizisten zu töten

Das FBI hat die Polizei in Chicago gewarnt, dass fast drei Dutzend Straßengangs eine Vereinbarung getroffen haben könnten, jeden Offizier, der mit gezogener Waffe in der Öffentlichkeit gesehen wird, “vor Ort” zu erschießen.

FBI-Beamte in Chicago gaben kürzlich einen Lagebericht an die Chicagoer Strafverfolgungsbehörden heraus, in dem auf einen möglichen Pakt von Strassengangs zur Erschießung von Offizieren auf den Straßen hingewiesen wird, berichtete ein örtlicher ABC-Mitgliedsverband am Montag.

“Mitglieder dieser Bandenfraktionen haben aktiv nach Polizeibeamten in Ausübung ihrer Dienstpflichten gesucht und diese gefilmt”, hieß es in der FBI-Warnung, und fügte hinzu: “Der Zweck dieser Filmaufnahmen besteht darin, einen Beamten beim Ziehen seiner Waffe zu einem beliebigen Thema und dem anschließenden ‘Erschießen vor Ort’ des Beamten zu erwischen, um die Aufmerksamkeit der nationalen Medien zu gewinnen”.

Das Bündnis umfasst bekannte Gruppen wie die Latin Kings und die Vice Lords sowie andere obskurere Gangs, darunter die allmächtige Black P. Stone Nation und ihre islamistische Splittergruppe, bekannt als El Rukn (arabisch für “die Säule”). Sie alle gehören zu einem bereits bestehenden Bandenbündnis, der People Nation.

Während das FBI-Dokument vom 26. August feststellte, dass die Warnung von “einem Kontakt stammt, dessen Informationen nicht Zuverlässigkeit festgestellt werden kann” – was darauf hindeutet, dass sie von einer polizeilichen Quelle, einem Zeugen in einem laufenden Fall oder aus Informationen stammen könnte, die durch die Überwachung durch die Strafverfolgungsbehörden gesammelt wurden. Das sagte der Superintendent des Chicago Police Department (CPD), David Brown, und fügte hinzu das die Beamten derzeit mit einem “Gefühl der Gesetzlosigkeit” in der Stadt konfrontiert sind.

“Ich denke, es ist mehr als nur ein Vorschlag”, sagte Brown, der es ablehnte, das FBI-Dokument direkt zu kommentieren, und fügte hinzu: “die 51 Beamte die in einem Jahr beschossen oder erschossen wurden, vervierfacht sich in jedem Jahr in der Geschichte Chicagos. Ich denke also, es ist mehr als nur ein Vorschlag, dass die Menschen versuchen, den Polizisten Schaden zuzufügen”.

In einer gesonderten Erklärung, die der ABC-Mitgliedsorganisation übermittelt wurde, gab die KPD bekannt, dass sie sich der Bedrohung durch Straßenbanden bewusst sei und dass sie alle Drohungen gegen Beamte ernst nehme, und fügte hinzu, dass sie alle angemessenen Vorsichtsmaßnahmen getroffen habe, um sie zu schützen.

Die Bildung der Supergroup der Straßenbanden erfolgt zu einem Zeitpunkt, da in Chicago die Gewaltkriminalität sprunghaft angestiegen ist. Allein am vergangenen Wochenende wurden laut The Chicago Sun-Times 55 Menschen erschossen, zehn davon tödlich. Die Zunahme der Schießereien ist auch auf eine Welle von Demonstrationen und Unruhen im Zusammenhang mit den jüngsten Erschießungen durch die Polizei zurückzuführen, namentlich der von George Floyd in Minnesota und Jacob Blake in Wisconsin, die in Chicago häufig zu Ausschreitungen, Plünderungen und Vandalismus eskaliert sind.

MAJOR: FBI Claims Chicago Street Gangs Formed Pact to Kill Cops