5G – WARUM?

Ich bin immer besorgt über Verschwörungstheorien, weil die Opposition auf diese Weise alles diskreditiert. Sie geben absichtlich dumme Erklärungen ab, die leicht entlarvt werden können, und dann ist der Prozess, wenn was als Fake-News entlarvt worden ist, dann ist auch alles andere falsch. Ich bin sehr vorsichtig, mich von solchen Taktiken fernzuhalten, denn ich bin mir sehr wohl bewusst, wie sie benutzt werden, um gültige Fragen zu diskreditieren.

Es steht außer Frage, dass die Vorherrschaft der drahtlosen Technologien eine Revolution in der Telekommunikation hervorgerufen hat. Viele Menschen haben nicht einmal mehr ein Festnetztelefon. Sie benutzen ein Mobiltelefon. Das hat sicherlich unsere Exposition gegenüber breiteren und höheren Frequenzen des elektromagnetischen Spektrums erhöht, da wir Daten über eine Vielzahl von Geräten übertragen. Die Telekommunikationsindustrie fördert jetzt 5G, um das derzeitige 4G-Mobilfunknetz zu ersetzen. Diese neue Generation höherfrequenter 5G-Wellenlängen, die das “Internet der Dinge” antreiben, wurde als Förderung einer schnelleren Datenverarbeitung vermarktet, die zu einer ganz neuen Generation erstaunlicher neuer Geräte führen wird. Sie behaupten, dies werde unseren Lebensstil verändern und uns näher an Star Trek-Zeiten heranführen.

Die Frage ist ziemlich einfach. 5G wird die Download-Zeit von 20 auf 10 Sekunden verkürzen. Allerdings wird 5G ein massives Telekommunikationsnetz mit weit mehr drahtlosen Antennen erfordern. Dies wird bedeuten, dass es mehr Hochfrequenzstrahlung geben wird. Während sich die meisten auf die erhöhten Gesundheitsrisiken konzentrieren, wie z.B. in einem Artikel, der in der Zeitschrift Environmental Research veröffentlicht wurde, und wir uns damit befassen, dass die nächste Generation höheren Werten von Mikrowellen-Hochfrequenzstrahlung ausgesetzt sein wird, ist jede wahre Einschätzung der gesundheitlichen Folgen in Wirklichkeit reine Spekulation. Es kann sein, dass wir das Ergebnis über Jahre oder Jahrzehnte nicht kennen. Bereits im Jahr 2000 gab es Menschen, die vor der Mikrowellenabsorption im Gehirn und davor warnten, dass drahtlose Netzwerke ebenso gefährlich seien wie Laptops. Es gab Wissenschaftler, die erklärten, dass es keinen Grund gibt, davon auszugehen, dass 5G sicher ist.

Nichtsdestotrotz, während sich die ganze Diskussion auf die Gesundheit konzentriert, scheint das WARUM übersehen zu werden. Müssen wir wirklich die Geschwindigkeit erhöhen? Der wahre Grund für die Einführung von 5G liegt nicht in erstaunlichen neuen Geräten, sondern in der digitalen Währung mit sofortiger Bezahlung und 100%iger Überwachung. Diese Pandemie wird nicht nur dazu benutzt, die Proteste gegen 5G zu unterdrücken, sondern auch, um sie rechtzeitig für die Ablösung des Geldsystems durch eine neue digitale Währung unter den Nationen zu erreichen. Sie erlaubten BitCoin und anderen, den Weg zu ebnen, aber jetzt wird es an der Zeit sein, private Kryptowährungen zu verbieten und sie in die digitalen Währungen der Regierung zu zwingen. Willkommen bei 5G – dem neuen Sofort-Überwachungsnetzwerk, das alles und jeden im Auge behält.