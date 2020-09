US-Kriegsschiff erneut in der Meerenge von Taiwan – China warnt vor einem wahrscheinlichen Konflikt!

Während ein US-Kriegsschiff erneut die Meerenge von Taiwan durchquert, warnen Taipeh und Peking einander: “Risiko eines unbeabsichtigten Konflikts wahrscheinlich”.

US Navy Archiv-Bild, via Facebook/Taiwan News

Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen hat die US-Marine ein Kriegsschiff durch die Taiwan-Straße geschickt, was das Pentagon als “routinemäßigen Transit durch die Taiwan-Straße” bezeichnete.

Dies geschah am Sonntag, was auch vom taiwanesischen Verteidigungsministerium bestätigt wurde. Die Provokation wurde etwas mehr als eine Woche nach einer gemeldeten militärischen Aufrüstung der chinesischen PLA und Kriegsspielen in dem Gebiet, insbesondere an der Festlandsküste gestartet.

Der Lenkwaffenzerstörer der Arleigh-Burke-Klasse, USS Halsey, schiffte ohne Zwischenfall durch das Gebiet, auch wenn die USA die Mission “routinemäßig” gestalten wollen, ist das Potenzial für einen unbeabsichtigten Zwischenfall oder Zusammenstoß mit chinesischen Streitkräften nach wie vor hoch, vor allem angesichts des jüngsten Zwischenfalls mit einem U-2-Spionageflugzeug, von dem Peking sagte, dass er eine “Flugverbotszone” über die Live-Feuerübungen der PLA durchbrochen habe.

China warnte schon vor einer Woche vor dass die USA durch ihre “nackte Provokation” und unsichere Flüge in der Region des Südchinesischen Meeres einen “unerwarteten Zwischenfall” riskierten. In einer seltenen und sehr bedeutsamen Warnung in Form eines “Tests” feuerte China daher vier Marschflugkörper in das Südchinesische Meer ab.

Zum jüngsten Transit eines US-Kriegsschiffes sagte der Vertreter der Siebten Flotte der USA, Reann Mommsen: “Der Transit des Schiffes durch die Taiwanstraße zeigt das Engagement der USA für einen freien und offenen Indopazifik. Die US-Marine wird weiterhin überall segeln und operieren, wo es das Völkerrecht erlaubt”, so Reuter.

Angesichts des zunehmenden militärischen “Verkehrs” in der angespannten Region sollten wir festhalten, dass Peking und Taipeh in einer Sache übereinstimmen. Reuters berichtet: “Der taiwanesische Präsident Tsai Ing-wen warnte letzte Woche vor der Gefahr eines unbeabsichtigten Konflikts durch die Zunahme militärischer Aktivitäten.