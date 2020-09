Anlassloses Testen auf SarS-Cov-2

Für Personen, bei denen kein begründeter verdacht auf eine Infektion vorliegt, ist die Aussagekraft eines einzelnen positiven Testergebnisses verschwindend gering.

our key message is: Test, test, test.”1 Diese Empfehlung für alle Länder sprach Tedros adhanom Ghebreyesus, Di-rector-General der WHo, am 16. März 2020 zum Umgang mit der Corona-Pandemie aus. International wurde ihr in unterschiedlichem Ausmaß nachgekommen, bedingt durch (nicht) verfügbare Testkapazitäten, infrastrukturelle Rahmenbedingungen, unklare Zuständigkeiten oder unterschiedliche Vorstellungen zum bestmöglichen umgang mit der Pandemie. In den 235 beim Robert-Koch-Institut (rKI) registrierten Testlaboren erhöhte sich….