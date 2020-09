Professor und Nobelpreisträger: Wir müssen dem Virus einfach seinen Lauf lassen

Professor und Nobelpreisträger Michael Levitt erörtert in einem neuen Interview die Vorhersagen, die er in den letzten Monaten zur Corona gemacht hat. Im Moment werden viele Tests durchgeführt, was laut Levitt eine enorme Geldverschwendung ist. “Wir sollten das ganze Geld lieber dafür verwenden, Menschen zu helfen, die arbeitslos oder obdachlos geworden sind. Es ist großartig für die Pharmaunternehmen, die Testkits verkaufen, aber es nützt uns nichts”.

Professor Levitt betonte in UnHerds Atelier erneut, dass die Grippe gefährlicher sei als das Coronavirus. “Es ist weniger einfach, die Grippe zu kontrollieren. Das Virus mutiert schneller. Coronaviren haben ein relativ großes Genom, dreimal so groß wie die Grippe. Es bildet ein Ganzes, während das Genom der Grippe aus 7 Teilen besteht. Das Grippevirus verursacht Jahr für Jahr eine enorme Sterblichkeit. Ich glaube nicht, dass es diesen Winter eine signifikante Coronawelle geben wird”.

Definitely agree. Need to let the virus be and avoid the panic that kills. Not easy but we now know much more. For the vast majority, COVID is as lethal as severe flu, which we deal with every few winters. There are many ways to save lives but not at the expense of live itself https://t.co/VaSTNflN5k

— Michael Levitt (@MLevitt_NP2013) August 26, 2020