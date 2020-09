Neues Buch wird die Grundfesten des Silicon Valley erschüttern

Ein demnächst erscheinendes Buch von Allum Bokhari, dem Investigativreporter von Breitbart News, soll “die Grundfesten des Silicon Valley erschüttern”, so eine Quelle von Big-Tech, die bei zahlreichen Technologie-Giganten wie Google gearbeitet hat.

Center Street

Das Buch, #DELETED: Big Tech’s Battle to Erase the Trump Movement and Steal the Election, wird am 22. September in der Center Street veröffentlicht und kann derzeit bei Barnes & Noble und anderen Einzelhändlern vorbestellt werden.

“Wenn die Wähler herausfinden, was große Technologieunternehmen getan haben, um sich in die kommende Wahl einzumischen, werden sie zu Recht wütend sein”, so die Quelle, die mehrere Jahre lang an wichtigen Google-Produkten gearbeitet hat.

“Das Ausmaß der verdeckten Manipulation ist atemberaubend. Jeder Amerikaner, der über die Zukunft freier und fairer Wahlen besorgt ist, sollte dieses Buch lesen”.

Bokhari enthüllte auch die Existenz der “Schwarzen Liste umstrittener Anfragen” von YouTube, einer geheimen Datei, die von der Firma zur Manipulation politischer Suchergebnisse verwendet wird. Die undichte Stelle enthüllte, dass YouTube die Suchergebnisse zu Begriffen wie “Abtreibung” und “Bundesreserve” als Reaktion auf Beschwerden von linken Journalisten angepasst hatte.

Er erhielt auch die “Hate Agents Review”-Liste von Facebook – eine Trefferliste mit hochrangigen politischen Persönlichkeiten, die die Plattform als potenzielle “Hassagenten” betrachtet. Facebook verfolgt diese Personen regelmäßig, einschließlich der Überwachung ihrer Offline-Aktivitäten. Auf der Liste standen Candace Owens, Brigitte Gabrielle und andere prominente Konservative.