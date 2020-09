Die Internetkonzerne errichten ein Sozialkreditsystem nach chinesischer Art und keiner Interessierst

Unternehmen in den Vereinigten Staaten, genauer gesagt in Silicon Valley, bauen ein Sozialkreditsystem für Einzelpersonen auf. Ähnlich wie das Sozialkreditsystem, mit dem das kommunistische China seine Bevölkerung kontrolliert, unterscheidet sich diese autoritäre Kontrolle nur in einem Punkt: Sie wird von Konzernen und nicht von der Regierung ausgeübt.

Täuschen Sie sich aber nicht, denn die Konzerne, die in den USA ein Sozialkreditsystem aufbauen, sind bereits ein weiterer Arm der Regierung. Sie betreiben Lobbyarbeit und verwenden das verdiente Geld, um bestimmte Politiker an die Macht zu bringen die ihre Wünsche erfüllt. Das ist genau die Definition von Vetternwirtschaft. Wenn jemand glaubt, dass wir in einer Demokratie oder einer konstitutionellen Republik leben, dann ist er entweder völlig uninformiert, einer Gehirnwäsche unterzogen oder absichtlich ignorant.

Chinas tyrannisches Sozialkreditsystem ist ein technologiegestütztes, auf Überwachung basierendes landesweites Programm, das darauf abzielt, die Bürger zu besserem Verhalten (oder von der Regierung genehmigtem Verhalten) anzuregen. Das letztendliche Ziel ist es, “die Vertrauenswürdigen überall unter dem Himmel umherstreifen zu lassen, während es den Diskreditierten schwer gemacht wird, einen einzigen Schritt zu tun”, so die chinesische Regierung.

Laut der Fast Company wurde Chinas Sozialkreditsystem in einem prägnanten Tweet als “autoritär, verspielt” charakterisiert. Und das ist hier in den Vereinigten Staaten und auch anderen Länder bereits der Fall.

Während viele Menschen im Westen durch das, was sie über Chinas Sozialkreditsystem lesen, beunruhigt sind, müssen sie erkennen, dass sie in einem ähnlichen System leben. Solche Systeme gibt es nicht nur in China. Tatsächlich entwickelt sich in den Vereinigten Staaten ein paralleles System, zum Teil als Ergebnis der Nutzerpolitik im Silicon Valley und in der Technologieindustrie sowie durch die Überwachung der Social-Media-Aktivitäten durch private Unternehmen. Big Tech trägt dazu bei, die totalitäre Kontrolle über die Bevölkerung voranzutreiben, indem es Informationen zensiert, die ihrer Meinung nach der Agenda der Regierung zuwiderlaufen.

Hier nun ein Beispiel:…….