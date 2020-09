Clinton: Selbst wenn Trump die Wahl gewinnen würde, darf Biden es auf keinen Fall akzeptieren

Obwohl sie außer in den konservativen Medien nicht viel Presse erhielt, gab Clinton letzte Woche eine erstaunliche Erklärung ab, die eigentlich die Medien tagelang hätte beherrschen müssen: Sie sagte zu Joe Biden, er solle Präsident Trump auf keinen Fall “nachgeben”, selbst wenn Trump die Wahl gewinnen würde.

“Joe Biden sollte unter keinen Umständen nachgeben, denn ich glaube, dass sich das Ganze in die Länge ziehen wird, und schließlich glaube ich, dass er gewinnen wird, wenn wir keinen Zentimeter nachgeben und wenn wir so konzentriert und unerbittlich sind wie die andere Seite”, sagte Clinton in einem Interview am 25. August.

“Ich glaube, dass [die Republikaner] einige Szenarien haben, die sie in Betracht ziehen. Eines davon ist, die Briefwahl zu vermasseln. Sie glauben, dass ihnen das hilft, so dass sie dann am Wahltag vielleicht einen knappen Vorteil im Wahlkollegium haben”, sagte sie. “Wir brauchen also eine massive juristische Operation, und ich weiß, dass die Biden-Kampagne daran arbeitet.

In erster Linie sind es die Demokraten, die planen, die Briefwahl zu “vermasseln”. Sie wissen, dass es keine Garantie dafür gibt, dass der Postdienst in der Lage sein wird, die Stimmzettel rechtzeitig zuzustellen, weil a) die USPS in der Vergangenheit sehr problembelastet war und b) die meisten Staaten in diesem Jahr die Briefwahlen zum ersten mal durchführen, und es wird erwartet, dass dies ein Alptraum sein wird; und c) es ist offensichtlich, dass Clintons Rolle im Wesentlichen der geistesgestörten Basis der Partei nachsagt, was die Demokraten im Laufe des Wahlzyklus zu tun gedenken, und nicht die Republikaner.

“Was sie tun, ist, COVID zu benutzen, um eine Wahl zu stehlen”, sagte Trump letzte Woche auf der Republican National Convention. “Sie benutzen COVID, um das amerikanische Volk, unser aller Volk, um eine faire und freie Wahl zu betrügen. Das können wir nicht tun.

Die Demokraten wollen Verwirrung, Anarchie, Chaos. Und sie wollen in der Lage sein, die Post und die wichtigsten Wahlbezirke mit gefälschten Stimmzetteln zu überschwemmen, die auf veralteten Wählerregistrierungslisten gezogen werden, um so viele Zweifel an den Ergebnissen zu verursachen, dass der Sieg von Trump unrechtmäßig erscheint.

Dann werden sie sich zurück lehnen und zusehen, wie sich die Unruhen (erneut) entfalten.